Один из основателей российской группы "Смысловые галлюцинации" 48-летний Владимир Бурдин госпитализирован в 14-ю больницу Екатеринбурга. У него 80%-ное поражение легких, сопровождающееся нарушением работы мозга.

Об этом сообщил брат музыканта Тимофей Бурдин в соцсети "ВКонтакте".

"Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких", - написал Тимофей Бурдин.

По его словам, брат подключен к ИВЛ, врачи начали применять интенсивную терапию и пока не дают никаких прогнозов. При этом отрицательной динамики в состоянии Владимира нет. Но и положительная тоже не наблюдается: состояние музыканта стабилизировалось.

В больнице не сообщили, показал ли тест музыканта на коронавирус наличие заболевания COVID-19. Однако в комментариях к записи Тимофея люди пишут, что у рокера все-таки ковид. Тимофей подтверждает эти выводы.

Владимир Бурдин - автор строки "Вечно молодой, вечно пьяный", которая легла в основу одноименной композиции "Смысловых галлюцинаций". В составе популярной группы он был с 1989 по 1993 год. Также он писал тексты песен для музыкальных коллективов "Пилот", "Ковчег" и "Синтаксис".

Фото: vk.com

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