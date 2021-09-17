Верховная Рада не сможет рассмотреть принятый в первом чтении законопроект о деолигархизации на ближайшей пленарной неделе.

Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявили в прямо эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

"Это малореалистично, вернее нереалистично, потому что... на следующей неделе надо будет понять, сколько времени необходимо будет профильным управлениям Верховной Рады, чтобы подготовить этот законопроект к рассмотрению. Это займет немало времени, я думаю, что несколько дней точно уйдет", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" сообщала, что спикер Рады направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах вопреки требованию "Слуг Народа".

Однако Верховная Рада может приступать к его рассмотрению, не ожидая ответа.

"Он направлен… Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств Верховной Рады ждать... вывода Венецианской комиссии", - сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, что ко второму чтению закона об деолигархизации депутаты подали сразу 1 257 поправок.