На телеканале "Украина 24", который принадлежит холдингу "Медиа Группа Украина" олигарха Рината Ахметова решили закрыть проект "Большая деолигархизация". Последний выпуск передачи, одной из ведущей которого была бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, запланирован на 4 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал "Большая деолигархизация" в пятницу, 3 сентября.

"В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, принято решение закрыть еженедельную информационно-аналитическую программу "Большая деолигархизация", посвященную деолигархизации.

Мы вынуждены констатировать, что если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так - у программы "Большая деолигархизация" исчезает сам предмет рассмотрения", - сказано в сообщении.

Под "вновь открывшимися обстоятельствами" подразумевается письмо уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к спикеру парламента Дмитрию Разумкову , в котором она указала на несоответствие законопроекта об олигарха Конституции Украины.

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - цитирует "Интерфакс-Украина" письмо Денисовой.

Ранее мы подробно писали о дебюте Мендель в программе о деолигархизации.

Также "Страна" подробно разбиралась, как повлияет на политический процесс в Украине законопроект об олигархах.