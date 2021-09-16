На довыборах в Верховную Раду в 184-м округе Херсонской области, назначенных на 31 октября, кандидатом от "Слуги народа" может стать Сергей Козырь.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" 16 сентября сообщила спикер фракции "слуг" в Верховной Раде Юлия Палийчук.

По словам Палийчук, в понедельник, 20 сентября, в 18:00 в Киеве пройдет заседание политсовета партии. На нем планируется рассмотреть тему выдвижения кандидатом по 184-му одномандатному округу Козыря, который является главой Херсонской областной государственной администрации.

Она также добавила, что после окончания заседания политсовета, ориентировочно в 19:00, начнется заседание фракции "Слуги народа".

Выборы в округе №184, а также №197 в Черкасской области проведут в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания городским главой Херсона, а Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

Еще весной "Страна" прогнозировала, кто пойдет на эти довыборы.

А месяц назад мы рассказывали, что происходит на округах, где осенью пройдут промежуточные выборы в Раду.