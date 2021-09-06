Политсовет партии "Слуга народа" выдвинул действующего мэра Золотоноши (Черкасская область) Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты. Он будет избираться на промежуточных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе №197 с центром в Каневе под Черкассами.

Об этом сообщил на брифинге, состоявшемся 6 сентября после съезда "слуг" председатель партии Александр Корниенко. Брифинг транслировался в Фейсбуке.

54-летний Войцеховский считается близким к водочному магнату Людмиле Русалиной, а также к собственнику "Мироновского хлебопродукта" Юрию Косюку. Мэром Золотоноши он работает с ноября 2010 года.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в двух одномандатных избирательных округах №184 и №197 пройдут 31 октября.

Народные депутаты, избранные ранее от этих избирательных округов, досрочно прекратили свои полномочия: Игоря Колыхаева (из округа №184) избрали Херсонским городским главой на местных выборах в 2020 году, а нардепа Александра Скичко (округ №197) назначили главой Черкасской областной государственной администрации.

Напомним, ЦИК назначила довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях в начале апреля.

В середине августа "Страна" подробно анализировала, что происходит на округах, где осенью пройдут выборы в Раду.