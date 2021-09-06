В понедельник, 6 сентября, в КВЦ "Парковый" состоится заседание политсовета партии "Слуга народа".

Об этом сообщает источник "Страны" во фракции.

Заседание запланировано на 19:00. На нем будут обсуждаться промежуточные выборы и кадровые вопросы.

"Будет рассматриваться вопрос по выдвижению кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в регионах. А также будет обсуждение, избрание заместителей и членов политсовета партии. Заседание фракции не планируется, по крайней мере, приглашения на фракцию не было. Может, конечно, до вечера все изменится, но пока нет", - сообщил источник "Страны".

Напомним, ранее нардеп Леся Забуранная сообщала, что 6 сентября должен состояться внеочередной съезд партии "Слуга народа".

Также мы писали о том, что 31 октября 2021 года состоятся довыборы народных депутатов на округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. На изготовление и доставку избирательных бюллетеней, бланков и других протоколов будет направлено почти два млн гривен.

Кроме того мы сообщали, что в партии "Слуга народа" уже определились со своим кандидатом, который будет баллотироваться на округе №197 в Черкасской области.