Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что скоро правоохранители получат ответы на все вопросы по поводу ДТП, которое в августе спровоцировало авто "слуги народа" Александра Трухина.

Об этом Монастырский заявил в интервью "Интерфаксу-Украина".

По словам министра, делом об этой аварии занимается Госбюро расследований, поскольку народный депутат, коим является Александр Трухин, и который может оказаться субъектом правонарушения, - это спецсубъект.

"Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть", — также заявил Монастырский.

Напомним, скандальная авария произошла еще 23 августа. В этот день на въезде в Киев со стороны Борисполя Audi, в котором находился нардеп, въехало в автомобиль Ford, который в этот момент остановился на красный свет светофора. В этой машине находился глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Он и его помощник в результате аварии пострадали.

Также мы писали о том, что Трухин прокомментировал ДТП более чем неделю спустя. До этого он, по данным источников "Страны", пытался скрыть свое участие в аварии. Нардеп заявил, что он присутствовал на месте ДТП, правда, не уточнил свою роль в нем. Также Трухин признал, что в его организме был алкоголь, однако заявил, что тесты на него не превысили норму.