В ближайший понедельник, 6 сентября, состоится внеочередной съезд партии "Слуга народа".

Об этом сообщила нардеп Леся Забуранная в своем Telegram-канале утром в пятницу, 3 сентября.

По ее словам, на съезде делегаты будут выбирать кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах у регионах.

По информации источников "Страны", внеочередной съезд партии "Слуга народа" направлен больше на решение организационных моментов.

"Съезд предварительно должен был быть в 11:00, но сегодня ещё точное время напишут. Думаю, будет позже.

На съезде будем говорить о работе политсовета, примем положения фракций в областях, городах, а также открытие партийных офисов. За два года в некоторых областях до сих пор не открыты офисы, так что нужно решить этот вопрос. Президент, наверное, вряд ли приедет, так как съезд чисто для решения партийных организационных вопросов", - отметил источник во фракции "Слуга народа".

Ранее мы писали, что партия власти "Слуга народа" определилась со своим кандидатом в депутаты для округа №197 в Черкасской области, сейчас продолжает поиск для округа №184 в Херсонской.

Довыборы в Раду состоятся 31 октября.