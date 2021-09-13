Кандидатом от "Евросолидарности" на промежуточных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе №197 с центром в Каневе под Черкассами стал журналист Роман Сущенко. Его кандидатуру выдвинули на съезде партии.

Об этом со ссылкой на лидера партии, экс-президента Петра Порошенко сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Отметим, что Сущенко возглавляет черкасскую областную ячейку партии "Евросолидарность", а также является первым замглавы Черкасского облсовета. А с сентября 2016 по сентябрь 2019 года он находился в российской тюрьме. Его обвиняли в шпионаже. В Москве летом 2018-го его приговорили к 12 годам заключения, освободили Сущенко в ходе обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019-го.

Порошенко также огласил кандидата от "Евросолидарности" на довыборах в Раду в 184 округе (Херсонская область). Там политсила выдвинула кандидатуру местного фермера Игоря Осипенко.

Отметим, что довыборы в Раду в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) состоятся 31 октября. Их назначили в связи с досрочным прекращением полномочий нардепов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев стал мэром Херсона, а Скичко - губернатором Черкасской области.

Напомним, что мэра Золотоноши Войцеховского выдвинули кандидатом на довыборы в Раду от "слуг народа" в Черкасской области.

Также "Страна" писала о том, что происходит на округах, где осенью пройдут выборы в Раду.