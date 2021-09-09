Рада сможет назначить выборы на весну 2022 года. Фото: "Страна"

Юрий Вилкул, который стал исполняющим обязанности мэра Кривого Рога после смерти Константина Павлова, направил Верховной Раде обращение о проведении досрочных выборов городского головы. 

Об этом сообщает "Первый городской"

Теперь обращение должен рассмотреть парламент. В случае, если это случится быстро, выборы могут назначить на март 2022 года. А пока досрочное голосование не проведут, руководить городом будет Юрий Вилкул. 

В документе также указано, что полномочия Константина Павлова были завершены решением Криворожского горсовета от 25 августа в связи с его смертью. 

Вилкул просит Раду назначить досрочные выборы

Вилкул просит Раду назначить досрочные выборы

Напомним, "Страна" писала о том, что 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили на веранде дома с огнестрельным ранением в грудь. Полиция изначально рассматривала версии убийства и самоубийства. Позже правоохранители заявили, что основной версией является суицид.

Также мы сообщали, что в горсовете Кривого Рога не согласились с версией полиции о самоубийстве мэра Павлова.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что полиция провела обыски у окружения погибшего мэра Кривого Рога Павлова.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.