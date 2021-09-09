Вилкул направил Раде обращение с просьбой назначить досрочные выборы мэра Кривого Рога
Юрий Вилкул, который стал исполняющим обязанности мэра Кривого Рога после смерти Константина Павлова, направил Верховной Раде обращение о проведении досрочных выборов городского головы.
Об этом сообщает "Первый городской".
Теперь обращение должен рассмотреть парламент. В случае, если это случится быстро, выборы могут назначить на март 2022 года. А пока досрочное голосование не проведут, руководить городом будет Юрий Вилкул.
В документе также указано, что полномочия Константина Павлова были завершены решением Криворожского горсовета от 25 августа в связи с его смертью.
Напомним, "Страна" писала о том, что 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили на веранде дома с огнестрельным ранением в грудь. Полиция изначально рассматривала версии убийства и самоубийства. Позже правоохранители заявили, что основной версией является суицид.
Также мы сообщали, что в горсовете Кривого Рога не согласились с версией полиции о самоубийстве мэра Павлова.
Кроме того, "Страна" рассказывала, что полиция провела обыски у окружения погибшего мэра Кривого Рога Павлова.