Юрий Вилкул, который стал исполняющим обязанности мэра Кривого Рога после смерти Константина Павлова, направил Верховной Раде обращение о проведении досрочных выборов городского головы.

Об этом сообщает "Первый городской".

Теперь обращение должен рассмотреть парламент. В случае, если это случится быстро, выборы могут назначить на март 2022 года. А пока досрочное голосование не проведут, руководить городом будет Юрий Вилкул.

В документе также указано, что полномочия Константина Павлова были завершены решением Криворожского горсовета от 25 августа в связи с его смертью.

Напомним, "Страна" писала о том, что 15 августа в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили на веранде дома с огнестрельным ранением в грудь. Полиция изначально рассматривала версии убийства и самоубийства. Позже правоохранители заявили, что основной версией является суицид.

Также мы сообщали, что в горсовете Кривого Рога не согласились с версией полиции о самоубийстве мэра Павлова.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что полиция провела обыски у окружения погибшего мэра Кривого Рога Павлова.