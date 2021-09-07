Во вторник, 7 сентября, правоохранители провели обыски в доме у Юрия Вилкула, который стал временным исполняющим мэра Кривого Рога после смерти городского главы Константина Павлова.

Об этом сообщает "Первый городской".

Сотрудники главного следственного управления Нацполиции провели обыски не только в доме у Юрия Вилкула, но и у его сына Александра, заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

Кроме того, правоохранители попытались провести обыск в доме у тещи погибшего мэра города Константина Павлова 87-летней Лидии Бишук, однако женщины не было дома и полиция решила не ломать двери.

Сообщается, что во время обыском не было обнаружено ничего противозаконного и были изъяты телефоны и компьютеры.

Напомним, Юрий Вилкул дважды был мэром Кривого Рога. На местных выборах в 2020 году он снял свою кандидатуру из-за состояния здоровья и призвал голосовать за Константина Павлова. После его смерти оно стал исполняющим обязанности городского главы.

Также мы писали, что 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома. Правоохранители рассматривали несколько версий трагедии: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Как рассказал глава МВД, главной версией называют самоубийство.

Примечательно, что на теле чиновника обнаружили увечья, а на мобильном были удалены все переписки.