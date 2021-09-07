Сегодня прошли обыски у и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его заместителей Александра Катриченко и Евгения Удода, а также у депутата городского совета Кривого Рога Виктории Третяк.

Об этом "Стране" рассказала сама Виктория.

Более того, по ее словам, следственная группа прибыла к дому 87-летней тещи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, однако ее не было на месте.

"Происходит что-то ужасное. Сегодня с 8 утра на протяжении почти семи часов у меня были обыски. Приехала следственная группа из Киева, областная киберполиция и специальное подразделение с техникой. Они угрожали, что если я не открою, то будут вырезать двери в квартиру, выбивать стены, срывать полы. Спецподразделение до конца обысков стояло под подъездом с оружием", - объясняет Виктория Третяк.

В результате обысков Виктории и ее мужу вручили повестку на допрос в Киеве, при том что депутат уже присутствовала на двух допросах в Кривом Роге.

"В квартиру зашли 8-9 человек, принесли шесть решений Печерского суда для обысков и извлечения телефонов, ноутбуков и документов. Возможно, они даже установили скрытые камеры в комнатах. Рылись абсолютно везде. В итоге группа выдала мне с мужем повестку на 13 сентября. Когда я сказала, что вызову адвоката, мне ответили: "Вызывайте кого хотите, у нас есть решение Печерского суда", - говорит она.



Депутат добавила, что обыски также продолжаются и в горисполкоме Кривого Рога.

"Они приезжают и в горисполком. Я присутствовала и видела, что приезжают почти каждый день. В балаклавах, с молотками, с ломами, выбивают двери в горисполкоме. Я знаю, что дана команда из Киева кошмарить всех, кто связан с Константином Павловым", - утверждает Третяк.

По ее мнению, обыски у местных властей проводят с целью давления, так как никто из коллег Павлова не верит в его самоубийство.

"Идет давление на меня и мою семью, так как я не допускаю версии о самоубийстве. Мы им не даем делать то, что они хотят", - резюмировала Третяк.

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома. Правоохранители рассматривали несколько версий трагедии: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. В то же время на теле чиновника обнаружили увечья, а на мобильном были удалены все переписки.

Между тем, некоторые коллеги Павлова утверждали, что мэра могли убить, а дело обставить как суицид.

Также "Страна" писала, что мэра Кривого Рога похоронили. На церемонии прощания заметили его вдову Алену и сына Юрия. Также приехал экс-мэр города Юрий Вилкул и ряд депутатов от "Оппоплатформы".

Кроме того, мы детально разбирались в том, какие сейчас есть теории смерти Константина Павлова.