Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк не согласна с официальной версией гибели мэра города Константина Павлова, в качестве которой в полиции назвали самоубийство.

По словам Виктории Третяк, таким образом правоохранительные структуры пытаются продавить версию о самоубийстве, хотя расследование гибели Павлова ещё не завершено.

"Естественно, это ещё один инструмент, которым хотят прикрыть это дело. Субъективное заявление Монастырского, оглашённое до конца следствия, уже указывает на то, что все очень политизировано. Особенно его слова о том, что идёт изменение элит", - рассказывает она.

Кроме того, Третяк считает, что так называемые злоупотребления в результате проверок мэрии Кривого Рога - ложь.

"За те короткие семь месяцев, пока мэром в городе был Константин Павлов, говорить про злоупотребления в бюджете - это сюр (сюрреализм - Ред.). Я депутат горсовета и голосовала за бюджет, который мы реализовывали. По их мнению, выплата зарплат больницам из-за отсутствия финансирования от НСЗУ, выделение городских средств на внеочередных сессиях на ковидные препараты, аппаратуру - это злоупотребление? Или, может, бесплатный проезд в общественном транспорте для криворожан - это злоупотребление?" - сказала депутат.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял о том, что мотивом для самоубийства Константина Павлова могли стать результаты проверок и аудита городского бюджета, где якобы были обнаружены злоупотребления. Однако в горсовете опровергли эту версию.

Напомним, Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в середине августа. "Страна" подробно писала обо всех деталях случившегося.

Также сообщалось, что в доме у и.о. мэра Кривого Рога Вилкула, его сына, заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк провели обыски.