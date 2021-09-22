Венецианская комиссия уведомила Верхровную Раду о том, что ее вердикт о законопроекте об олигархах будет готов в середине декабря и рекомендовала украинскому парламенту не рассматривать этот документ до получения выводов комиссии.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, накануне с представителями Офиса президента в Киеве встретился руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр.

"Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту. Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам, особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу", - говорится в сообщении.

Однако власти намерены поставить закон об олигархах на голосование в Верховной Раде уже завтра.

"И будут отчаянно проталкивать. Используя, в том числе, и покушение на Шефира, в котором уже успели обвинить олигархат", - заметил телеграм-канат "Политика Страны".

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. После в парламенте начали готовить законопроект ко второму чтению, подав к нему 1 257 поправок. Их вносил и спикер Рады Дмитрий Разумков, который является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов.

Автором документа является президент Украины Владимир Зеленский. В случае принятия документа, в целом он вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

По инициативе спикера Верховной Рады Разумкова законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, чтобы она дала свой вердикт до рассмотрения документа во втором чтении.

"Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться - и анализирует инициативу президента.

После этого этого "слуги народа" заговорили о "неколлегиальном поведении" Разумкова и поползди слухи о том, что ему готовят отставку. Также мы сообщали, что Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и уволить Разумкова.