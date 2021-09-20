В повестку дня пленарной недели Верховной Рады, как и требовали "слуги народа", включили законопроекты о деолигархизации и наполнении бюджета.

Члены Согласительного совета поддержали предложение фракции "Слуга народа" включить в повестку указанные документы, на голосование его поставил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Президентский проект закона №5599 об олигархах в первом чтении Рада приняла еще 1 июля. В случае принятия его во втором чтении, документ вступит в силу в течение шести месяцев и будет действовать на протяжении десяти лет.

В стране в соответствии с законопроектом создадут реестр олигархов, лицам, которые в него попадут, запретят вкладываться в поддержку партий и участвовать в "большой приватизации". Кроме того, их планируют обязать подавать декларации наравне с чиновниками и нардепами.

Что касается законопроекта №5600, он предусматривает внесение ряда правок в Налоговый кодекс. Его парламент также принял в первом чтении 1 июля. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до ренты и налогов для физлиц. О том, как повысятся налоги в соответствии с этим документом, подробно рассказывала "Страна".