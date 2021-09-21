ФОПы на четверг, 23 сентября, когда Верховная Рада будет рассматривать законопроект об отмене для них обязательных кассовых аппаратов (или регистраторов расчетных операций, РРО), намерены устроить акцию протеста. Они объявили всеобщую мобилизацию и планируют заблокировать правительственный квартал.

Об этом сообщил "Стране" лидер протестного движения "SaveФОП" Сергей Доротич.

"У нас мобилизация с 9 утра под Верховной Радой, и будем там до упора. Возможно, будем и ночевать возле Рады. У нас форпост на Майдане. Думаем ещё один под Радой поставить. Будем блокировать правительственный квартал, другого варианта у нас нет", - заявил Доротич.

Как писала "Страна", с 1 января текущего года в Украине вступили в силу некоторые изменения для ФОПов: повысились налоги, стартовал переход на РРО, изменились счета, отменили книги учета доходов.

Нововведения вызвали волну протестов ФОПов, которые часто устраивали акции в Киеве.

И вот теперь Рада вознамерилась рассмотреть отмену регистраторов расчетных операций. Правда, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что принимать такое решение нардепы из президентской политсилы не планируют.