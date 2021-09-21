В четверг, 23 сентября, Верховная Рада проведет внеочередное заседание. На нем нардепы обсудят отмену обязательные кассовые аппараты (РРО - Ред.) для ФОПов.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".

По словам Арахамии, подписи для проведения этого заседания нардеп Александр Дубинский начал собирать несколько месяцев назад. Необходимое количество голосов набралось, и председатель Рады Дмитрий Разумков назначил на четверг внеочередную сессию.

Законопроект, который будут обсуждать на заседании 23 сентября, связан с отменой РРО для ФОПов. Впрочем, Арахамия заявил, что принимать такое решение во фракции не планируют.

"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - сказал Арахамия.

Напомним, "Страна" писала о том, что с 1 января 2021 года в Украине вступили в силу некоторые изменения для ФОПов: повысились налоги, стартовал переход на РРО, изменились учет и счета.

Также мы писали о акциях протеста, которые с конца 2020 года ФОПы регулярно проводили в Киеве.