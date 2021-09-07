Рада соберется на внеочередное заседание. Фото: "Страна"

Завтра, 8 сентября, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Народные депутаты рассмотрят проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставлении Украине статуса основного союзника США вне Организации Североатлантического договора (НАТО).

Соответствующее распоряжение спикера парламента Дмитрия Разумкова обнародовала его пресс-секретарь Ольга Туний в Facebook.

На внеочередное заседание, которое состоится по требованию 153 нардепов, народные избранники соберутся сразу после очередного пленарного заседания. На повестке стоит проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двухстороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). 

Распоряжение Разумкова о созыве внеочередного заседания. Скриншот из Фейсбука Ольги Туний

Напомним, такой же статус, союзника США вне НАТО, был у Афганистана. При этом в этом году американский войска вышли из Афганистана и власть в стране довольно быстро перешла в руки боевиков "Талибана".

Ранее мы писали, что по словам посла Германии в Киеве, вступлению Украины в НАТО препятствует война на Донбассе и оккупация Крыма.

 

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