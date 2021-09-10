Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в эфире телеканала "Украина 24" устроил перформанс в знак поддержки незаконно закрытым украинским медиа: закрытым каналам "112", Zik, NewsOne, а также заблокированной "Стране".

Это случилось во время шоу "Народ против", куда нардепа пригласили в качестве гостя.

Рабиновича попросили прокомментировать визит президента Зеленского в США, во время которого был презентован пакет реформ, реализация которых обойдется в $277 млрд. Нардеп сказал, что конкретные заявления главы государства он обсуждать не будет.

Также Рабинович упомянул тему коррупции. По его мнению, она существует во всех странах, но борются с ней с помощью свободы слова. В Украине же с ней складывается катастрофическая ситуация. По словам нардепа, в частности, были закрыты три канала, которые критиковали власть. В результате полторы тысячи сотрудников этих СМИ остались без работы.

"Я с огромным уважением отношусь к Вам, к вашей передаче, благодарю еще раз, что вы меня пригласили. В знак протеста против этих полутора тысяч, я просижу всю передачу так, как сидит 9/10 нашей страны", — заявил Рабинович и заклеил рот пластырем.

Напомним, "Страна" писала от том, как вчера у Верховной Рады проходил митинг сторонников ОПЗЖ. Его участники потребовали от власти выполнить Минские соглашения и прекратить репрессии против СМИ.

Также мы сообщали, что на днях французские сенаторы встретились с журналистами закрытых медиа и обсудили притеснение свободы слова в Украине.