В понедельник, 30 августа, представители изданий, которые были незаконно закрыты решением СНБО (112, ЗИК, NewsOne, "Первый независимый", "Страна", "Шарий.нет"), передали письмо-обращение президенту США Джо Байдену, который 1 сентября встретится с Владимиром Зеленским.

Комментарий главы парламентского комитета по свободе слова Нестора Шуфрича по поводу этого события опубликовала в Фейсбуке его пресс-служба.

По словам политика, медиа были закрыты совершенно незаконно.

"Власть имущие не задумываются о том, как дико они воспринимаются за пределами Украины, когда руководителям иностранных государств, включая США, лидеров Евросоюза, поступают докладные от их посольств в Украине. О случаях фактически уничтожения свободы слова, что неоднократно было отмечено уполномоченными на то структурами ООН, ОБСЕ евроатлантических и европейских структур", - заявил Шуфрич.

"Украинская власть должна понимать, что демократические принципы, которые сегодня доминируют и защищаются, как Соединенных Штатах, так и в Евросоюзе, основываются именно на принципах демократии без привязки территорий – суть, которых является защита конституционных прав граждан на получение информации", заявил Шуфрич.

Он напомнил власти о 34-й статье Конституции Украины, которая дает каждому право на свободу мысли и слова. И добавил, что ответственность за информацию может определить исключительно независимый суд, а не структура вроде СНБО, которая находится в прямом подчинении у президента.

"Демократия – это, безусловно, ответственность, но в первую очередь это права, и, прежде всего – на свободу слова", – резюмировал депутат.

Ранее "Страна" освещала акцию протеста журналистов у посольства США.

Мы также приводили содержание их письма Байдену, которое они передали в посольство.