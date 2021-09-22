Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко в парламенте раскритиковал бюджет на 2022-й год. По его словам, документ повторяет ошибки бюджетов предыдущих лет и лишь увеличивает бедность в Украине. Фракция за него голосовать не будет.

Выступление депутата опубликовано на Ютуб-канале ОПЗЖ.

"Проект бюджета на следующий год в худших традициях повторяет все те ошибки и проблемы, которые были в бюджетах предыдущих лет. Которые и привели к тому, что половина населения Украины оказалось за чертой бедности", - сказал политик.

Бойко охарактеризовал главный финансовый документ страны как бюджет полицейского государства с бедным населением.

Он привел в пример увеличение финансирования прокуратуры на два миллиарда гривен.

"Ей уже выделили столько финансирования, что она его не в силах освоить. В то же время, учитывая уровень инфляции, уменьшается реальный прожиточный минимум. Сегодняшняя власть пошла таким же путем, как и ее предшественники: увеличение выплат силовикам и практически замораживание социальных выплат. Это абсолютно антинародный бюджет и его принимать нельзя", - заявил Бойко.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что написано в проекте бюджета, который предусматривает огромное финансирование силовых структур.

Между тем минимальная зарплата по проекту вырастет всего на 200 гривен.