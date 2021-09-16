В Украине стартовал большой бюджетный забег. 15 сентября Кабмин презентовал проект главной сметы страны на следующий год, и уже под конец дня документ поступил в парламент (его зарегистрировали под номером 6000).

Презентуя проект на Кабмине глава Минфина Сергей Марченко отметил, что он "реалистичный" и "сбалансированный". Собственно, такие характеристики дают практически всем проектам бюджетов последних лет.

По факту бюджет-2022 действительно мало отличается от своих "предшественников" - бюджетов за этот или прошлый год.

"Стандартный бюджет бедного аграрного государства. Никакого экономического прорыва, упора на развитие промышленности в проекте бюджета на следующий год нет, как их не было и в этом, и в прошлом году", — говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Стоит отметить, что в бюджете-2022 предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты (всего на 200 гривен, до 6,7 тысяч) и пенсий (стандартная индексация плюс небольшое повышение выплат для отдельных категорий пенсионеров).

Также правительство снова не решилось повысить прожиточный минимум до реального уровня (а это уже порядка 5 тысяч гривен в месяц). Напомним: повышение прожиточного минимума откладывается уже несколько лет подряд. Бюджетный комитет дает рекомендации Кабмину рассмотреть этот вопрос, но с "учетом доходов бюджета", а их постоянно не хватает.

В Минфине "похвастались" увеличением финансирования на медицину - плюс больше 30 млрд. Но по факту этого все равно мало - на программы по медгарантиям может не хватить порядка 100 млрд гривен.

Зато щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам и госаппарату.

Понятно, что это пока лишь проект, и он будет дорабатываться.

"Но, как показывает практика прошлых лет, макроэкономические показатели в ходе работы над проектом в целом меняются незначительно. К примеру, в прошлом году доходная и расходная части изменились в среднем на 2-3%", - добавил Скаршевский.

Впрочем, могут быть более существенные изменений в структуре распределения доходной части. И сейчас в Раде начинается самое интересное - торги за бюджет.

"Не случайно же в нынешнем проекте, как и в проектах за последние годы к первому чтению статьи на социально-экономическое развитие регионов, или как ее еще называют, на "хотелки" депутатов-мажоритарщиков, нет. Она появляется уже ко второму чтению и является дополнительным аргументом для депутатов - почему нужно проголосовать за бюджет. Думаю, в этом году пойдут по такой же схеме", — отмечает Скаршевский.

"Страна" разбиралась, что написано в проекте бюджета -2022, и как страна будет жить по нему в следующем году.

Без новых налогов и амнистии капитала

Мы уже писали об основных показателях госбюджета на следующий год. Вкратце напомним главные цифры.

Рост ВВП - на 3,8%, курс доллара - 28,6 гривен (что примерно на 20 копеек выше, чем сейчас), инфляция - 6,2%, дефицит бюджета - 3,5%, что на 2% ниже, чем в 2021 году.

Общие доходы бюджета вырастут на 161,7 млрд - до 1,277 трлн.

Расходы бюджета вырастут на 105 млрд - почти до 1,46 трлн.

Важное уточнение: нынешний проект бюджета верстался на действующей налоговой базе, без учета ее возможных изменений, которые прописаны в скандальном законопроекте 5600 (уже принятом в первом чтении).

Этот проект как раз сейчас готовят в комитете Рады ко второму чтению, в него вносят массу правок и что получится на выходе пока неясно.

Как отметил, презентуя бюджет Сергей Марченко, проект 5600 не учитывали, но его принятие даст к доходной части бюджета дополнительно порядка 30 млрд гривен.

"Тут интересно: ранее ждали от проекта 5600 «лишние» 50 млрд, а сейчас планку уже опустили. На фоне доходной части бюджета порядка 1,3 трлн дополнительные 30 миллиардов - это вообще ничего. То есть, законопроект, который резко усложнит жизнь людям и бизнесу, даст мизерный фискальный эффект", - говорит Скаршевский.

Но, хотя на проект 5600, якобы, и не рассчитывали, его все же имели в виду.

Многие статьи проекта бюджета-2022 привязаны именно к поступлениям в рамках действия налоговых нововведений.

К примеру, на реконструкцию аэропортов предусмотрено только порядка 400 млн, но, если примут проект 5600 - добавят еще больше миллиарда. Также к налоговому законопроекту привязали модернизацию железнодорожной инфраструктуры, проекты по энергоэффективности, строительство отдельных объектов, подготовку к переписи населения и даже космическую и авиа- отрасли.

К примеру, на космическую отрасль без проекта 5600 дадут 1,1 млрд, а с них - еще плюс 1,9 млрд. На авиаотрасль без нового налогового закона - вообще ноль, а с ним — 2 млрд.

"Не очень конструктивный подход, мягко говоря. Теперь можно шантажировать депутатов и ускорять голосование по проекту 5600. Мол, если вы хотите спасти авиацию, нужно голосовать", - отмечает Скаршевский.

Также, что интересно, в проекте бюджета на следующий год не нашли особого отражения уже принятые налоговые новации.

Скажем, от легализации добычи янтаря в теории ждали миллиард гривен в год. Но "для разбега" в 2020 году заложили 4,2 млн, а на 2021 год - 527 млн. По факту в этом году ожидается всего 5,9 млн гривен поступлений. А в проекте бюджета-2022 резко снизили планку для янтарщиков - до 7,4 млн гривен. "Это свидетельствует о полном провале кампании по легализации добычи янтаря", - говорит Скаршевский.

В проекте бюджета не заложены также ожидаемые поступления от налоговой амнистии, которая стартовала с 1 сентября этого года.

Доходы и долги

Доходная часть бюджета составит почти 1,3 трлн, что на 161,7 млрд больше, чем в этом году.

Как указано в пояснительной записке к проекту, показатели по доходам учитывают продления взимания военного сбора, ежеквартальное начисление и уплата налога на прибыль предприятиями с годовым доходом выше 40 млн гривен, ренты на добычу (95% в госбюджет и 5% - в местные), акцизного сбора и т.д.

Как пояснил Сергей Марченко, увеличение доходной части во многом обеспечит рост поступлений по НДС, борьба со схемами и контрабандой.

НДС (в том числе, импортный) по-прежнему остается одним из главных наполнителей доходной части бюджета - больше 560 млрд гривен. Еще порядка 36 млрд - ввозная пошлина. То есть, как и ранее, бюджетные доходы сильно зависят от импорта, - отмечает Скаршевский.

В проекте бюджета предусмотрено также повышение части акцизов.

К примеру, вырастет специфическая ставка акцизного сбора на сигареты (начисляется за 1000 штук). В этом году она составляет 1088,64 гривен, в следующем будет 1306,37 гривен. Также вырастет минимальное налоговое обязательство по сигаретам - с 1456,33 до 1747,6 гривен за тысячу штук.

Рентный платежи пока не изменены (хотя принятие законопроекта 5600 предусматривает их существенную корректировку). Всего от рентной платы в следующем году планируют получить порядка 46,3 млрд гривен.

По приватизации планку, по сравнению с этим годом, снизили с 12 млрд до 8 млрд.

"По факту в этом году за 8 месяцев получено только 1,6 млрд. Никаких крупных объектов реализовано не было, только малая приватизация. Судя по планам на следующий год, будет продано максимум два больших объекта, так как, к примеру, только "Центрэнерго" это 6 млрд", - говорит Скаршевский,

Что касается внешних заимствований, то в проекте бюджета ожидается около 3 млрд долларов от МВФ в следующем году.

"Так как вся программа с МВФ у нас - порядка 5 млрд, а 2,1 млрд мы уже получили в прошлом году, то остается как раз 3 млрд. И раз ждут их в следующем году, значит, в этом уже рассчитывать не на что", - заметил Скаршевский.

Еще 1,5 млрд долларов Кабмин рассчитывает получить за счет размещения евробондов, и 420 млрд гривен - за счет внутренних займов, то есть, ОВГЗ.

Общая долговая нагрузка при этом снизится на 9%, - похвастались в Минфине. Речь идет о снижении показателя госдолга к ВВП (он составит 57,6%)

Хотя, как отмечает Скаршевский, это лишь значит, что под давлением инфляции ВВП растет быстрее, чем долги, поэтому об избавлении от рекордных долгов пока говорить рано.

В следующем году на погашение и обслуживание госдолга потратят 575 млрд гривен.

Медикам - по 20 тысяч, "дыра" по медицине - 100 млрд

Расходная часть бюджета запланирована на уровне около 1,465 млрд, что на 105 млрд больше, чем в прошлом году.

Но увеличение финансирования по разным статьям будет крайне неравномерным.

К примеру, по медицине запланировали всего 197,2 млрд. При этом львиная доля этой суммы уйдет на программу медгарантий - 157,5 млрд, что на 31 млрд больше, чем в прошлом году. Программа медгарантий - это деньги, которые идут НСЗУ, а через нее - медучреждениям за пролеченных пациентов.

В этой сумме заложена в том числе зарплата медикам, которую в следующем году хотят существенно повысить. Минимальная зарплата врача будет 20 тысяч гривен, средняя - 22,5 тысяч. Медсестры станут получать не меньше 14,5 тысяч.

Напомним: такие цифры есть в указе президента Зеленского, и под него, собственно, верстают эту бюджетную статью.

Учитывая, что в Украине порядка 90 тысяч врачей и 200 тысяч среднего медицинского персонала половину прибавки на программу медгарантий "съест" именно повышение зарплат.

Причем, пока не совсем ясно, как их будут повышать. Ведь медики уже не получают зарплаты из общего бюджетного "котла". Медучереждения сейчас - это независимые субъекты хозяйствования, которые финансируются по договорам с НСЗУ. Какие пакеты подписали и сколько пациентов пролечили, на такую сумму и могут рассчитывать. А уже исходя из нее идет планирование зарплатного фонда, модернизации оборудования и др.

То есть, сложно представить, как власти установят единую зарплатную планку для врачей по всей стране, если они работают с разной нагрузкой и в клиниках с разными доходами.

"Нужно понимать, что зарплата врачей напрямую зависит от выплат НСЗУ и соответственно тарифов, а главное - от эффективной работы каждой конкретной больницы", - говорит нардеп, член профильного парламентского комитета Ольга Стефанишина.

Что касается тарифов от НСЗУ и общего финансирования клиник, то оно, хоть и увеличивается, но настолько, чтобы качественно улучшить медобслуживание.

"По закону на эту программу (медгарантий - Ред) должны выделять 5% ВВП, а это 268.4 млрд. То есть, тут до сих пор имеем катастрофический дефицит в более чем 100 млрд гривен", - отмечает Ольга Стефанишина.

На образование в следующем году дадут 185,6 млрд гривен. Причем, впервые профинансируют закупку оборудования для пищеблоков и меры по противопожарной безопасности в школах - под это выделят 3 млрд.

На повышенные не так давно стипендии для студентов предусмотрели 4,5 млрд. Но, как мы уже писали, повышенные стипендии будет получать меньше учащихся, так как стипендиальную "квоту" снизили на 5%.

Зарплаты, пенсии, субсидии

Что касается зарплат, то они, судя по проекту бюджета, в следующем году существенно расти не будут. Минимальная зарплата увеличится только на 200 гривен - до 6,7 тысяч.

Зарплатьы бюджетникам вырастут на процент инфляции - 6,2%. Так, должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки составит с 1 января 2022 года 2893 гривны, с 1 октября - 2982 гривны.

Статья, которая интересует многих украинцев и реально будет влиять на их качество жизни, — социальной и пенсионное обеспечение.

Сразу отметим, что коллапса Пенсионного фонда, на который то и дело намекают власти, в 2022 году не ожидается. Но ситуация ухудшается.

Бюджет ПФ станет еще более дефицитным. Если в этом году на его покрытие из госбюджета запланировано 195 млрд, то в следующем - уже. 200,6 млрд.

При этом, как говорит Скаршевский, ПФ уже стал хроническим должником Госказначейства, то есть, денег на пенсии все равно не хватает.

Есть и дополнительные риски на следующий год. Если будет проведен перерасчет пенсий экс-военным (а уже есть решение Верховного суда по этому поводу), придется отдавать долги с 2019 года, а это в общей сумме - почти 65 млрд гривен. При этом на доплаты по военным пенсиям в бюджете ПФ заложили только немногим более 10 млрд.

Что касается "обычных" пенсий, то по ним меняется немногое. В проекте бюджета зафиксировали увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (к которому привязаны минимальные пенсии) на 159 гривен до конца года — до 2093 гривен.

1 марта 2022 года будет проведена традиционная индексация пенсий (по формуле 50% от инфляции и роста средней зарплаты за прошлый год, то составит порядка 11-12%), но она не коснется порядка 2 млн пенсионеров.

Будут также выплаты пенсионерам старше 80 лет (по 500 гривен в месяц) и 75- лет (по 400 грн).

Важный нюанс по субсидиям.

В бюджете на этот год на субсидии запланировано 35 млрд гривен. Но уже сейчас, то есть, за три месяца до конца года, в том числе, "ударные" ноябрь и декабрь, когда уже будет отопительный сезон, правительство признало: не хватает 12 млрд.

То есть, получается, общая потребность в субсидиях на этот год - 47 млрд.

Но в проекте бюджета на следующий год на субсидии заложили порядка 41 млрд (с учетом авансовых платежей в конце 2021 года, без них еще меньше).

"Непонятно, почему вдруг должна уменьшится потребность в субсидиях, если уже понятно, что будет рост тарифов на электроэнергию, а в апреле истекают годовые газовые контракты, и, вполне возможно, придется пересматривать тариф", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Интересно, что правительство учитывает цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубов.

"Возможно, исходя из этого и снизили финансирование по субсидиям. Но цифра, мягко говоря, сильно оптимистическая, учитывая, что цены на газ в Европе сейчас зашкаливают", - говорит Скаршевский.

Он также не исключил, что урезание по субсидиям может значить дальнейшие "зачистки" потенциальных получателей.

"О том, что субсидий всем не хватает, свидетельствует рост задолженности по ЖКХ", - добавил он.

Армия и дороги

При этом традиционно щедрое финансирование пойдет силовикам.

Министерству обороны запланировано в 2022 году - почти 131 млрд (в этом - 117,6 млрд).ё

На СБУ финансирование увеличится с 15 до 16 млрд гривен.

Офис Генпрокурора получит около 13,6 млрд вместо 11,5 млрд в этом году.

Расходы на антикоррупционные органы вырастут на 300 млн - до 6 млрд. При этом, как отмечает Скаршевский, с 2015 года, за все годы борьбы с коррупцией, на эти органы потратили порядка 500 млн долларов, а в бюджет они вернули всего 30 тысяч долларов "коррупционных" денег. "То есть, эффективность деятельности антикоррупционеров - минимальная, тогда как обходятся они бюджету достаточно дорого", - говорит Сеаршевский.

Мовному омбудсмену добавят 5,3 млн гривен (увеличение до 23 млн).

100 миллионов уйдет на президентский университет.

Большое строительство в следующем году будет набирать обороты. На него планируется 124,1 млрд., что на 200 млн больше, чем в этом году. При этом больше 40 млрд - это кредитные средства и средства МФО под госгарантии.

"Стоит отметить, что только на выплату процентов по старым строительным кредитам бюджет потратит в этом году порядка 5 млрд гривен, а в следующем - 15 млрд. То есть, большая стройка дорого обходится налогоплательщикам", - добавил Скаршевский.

Зато огромные строительные бюджеты позволяют строить доходные схемы и выводить миллиарды.