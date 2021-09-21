На заседании Верховной Рады во вторник, 21 сентября, проект государственного бюджета на 2022 год прошел представление в парламенте и принят к рассмотрению для дальнейшей работы. После этого народные избранники могут подавать свои предложения к законопроекту Кабинета министров.

"Представление законопроекта о государственном бюджете на 2022 год, регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной рады проект закона считается принятым Верховной Радой к рассмотрению для дальнейшей работы", - сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год 15 сентября и в тот же день подал его в Верховную Раду.

Напомним, в законопроекте о бюджете-2022 предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты (всего на 200 гривен, до 6,7 тысяч) и пенсий (стандартная индексация плюс небольшое повышение выплат для отдельных категорий пенсионеров).

Также правительство снова не решилось повысить прожиточный минимум до реального уровня (а это уже порядка 5 тысяч гривен в месяц).

В Министерстве финансов, которое презентовало в Кабмине проект бюджета-2022, анонсировали увеличение финансирования медицины на 30 млрд. Также щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам и госаппарату.

"Страна" подробно разбиралась, что написано в проекте бюджета-2022 и как распределили деньги в проекте бюджета-2022.

Ранее "Страна" писала о том, что в бюджете-2022 хотят увеличить финансирование Минобороны на 13,4 млрд.

Также мы сообщали, что в Кабмине озвучили первые цифры бюджета-2022: доллар по 28, минималка - 6500, стипендия - 2000.