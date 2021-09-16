В проекте государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров утвердил 15 сентября, предусмотрено уменьшение финансирования Министерства культуры (на 21,7% в сравнении с 2021 годом) и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (на 41,5%).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В проекте госбюджета на 2022 году предусмотрели уменьшение финансирования Минреинтеграции по сравнению с бюджетом текущего года на 41,5% (или на 2742,3 млн грн).

В проекте бюджета предполагается 1,48 млрд грн финансирования на министерство:

95,6 млн грн предлагают выделить на руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

47,9 млн грн - на защиту и обеспечение прав и свобод лиц, которые лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией или органами власти РФ по политическим мотивам, а также в связи с их общественной, политической или профессиональной деятельностью, их поддержку, меры по реинтеграции населения временно оккупированных территорий, выплаты государственных стипендий имени Левка Лукьяненко;

80,9 млн грн. - на денежную компенсацию пострадавшим, жилые дома и квартиры которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ ;

192,7 млн грн - на обеспечение условий въезда и выезда лиц на временно оккупированных территориях Украины;

15 млн грн - на уменьшение социального, экономического и экологического воздействия взрывоопасных предметов на жизнь и деятельность населения;

93,8 млн грн - на обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Крыма;

362,7 млн грн - на обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины;

30 млн грн - на развитие инфраструктуры сельского хозяйства в Луганской области;

5 млн грн - на создание систем и баз данных по вопросам реинтеграции.

Кроме того, в проекте предусмотрено уменьшение финансирования Министерства культуры и информационной политики на 21,7% (2,949 млрд грн) по сравнению с прошлым годом.

В проекте предусмотрено финансирование Минкульта в размере 10,634 млрд грн:

129 млн грн - на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики предлагается;

1,4 млрд грн - на подготовку кадров для сферы культуры и искусства заведениями профессионального перед высшими и высшего образования;

50 млн грн - на защиту национального информационного пространства планируется выделить;

1,6 млрд грн - на финансовую поддержку национальных театров;

703 млн грн - на функционирование Украинского культурного фонда, в том числе поддержку проектов;

1,1 млрд грн - на деятельность национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров;

4,8 млн грн - на предоставление финансовой поддержки государственному предприятию "Крымский дом".

Помимо этого, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержка книгоиздания и популяризация украинской литературы в мире предлагается выделить 152,5 млн грн, на Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины – 1,9 млрд грн, на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести – 17,3 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования – 20,1 млн грн, на Государственное агентство Украины по вопросам кино – 694,2 млн грн, на Государственную инспекцию культурного наследия Украины – 13,8 млн грн, на Государственную службу охраны культурного наследия Украины – 19,4 млн грн и на Украинский институт национальной памяти – 167,3 млн грн.

Напомним, по проекту бюджета в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен.

Также сообщалось, что согласно проекту бюджета на следующий год предусмотрено увеличение финансирование медицинской сферы и минимальной зарплаты врачей.