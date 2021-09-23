В случае холодной предстоящей зимы цена природного газа уже в IV квартале текущего года может подскочить до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это более 3 000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает сайт worldoil.com со ссылкой на аналитиков Citigroup Inc.

Таким образом, эксперты международного финансового конгломерата Citigroup более чем вдвое увеличила свои же прогнозы по поводу цен газа в Азии и Европе на следующий квартал.

Сайт назвал причины стремительного роста цен на сжиженный природный газ:

сезонно низкие запасы в Европе;

растущий спрос в Китае;

ограничения предложения из России для Нигерии.

Они приводят к войне заявок на сырье в северном полушарии.

В этом месяце цены на рынках Японии и Кореи подскочили почти на 50% и составили около 30 долларов за миллион БТЕ, тогда как в Европе цены на СПГ выросли примерно на 40% и приблизились к 25 долларам. Рост цен в США был более сдержанным.

В Citigroup сделали ремарку, что в следующем квартале средние цены будут выше, чем текущие уровни в базовом сценарии аналитиков. Однако вероятны скачки цен, если необычно холодная погода повысит спрос, а ураганы в Мексиканском заливе нарушат поставки. Тогда газ будут торговать в диапазоне 100 долларов за миллион БТЕ, или 580 долларов за баррель в нефтяном эквиваленте.

"В ближайшие недели и месяцы мировые цены на природный газ могут продолжить параболический рост. Сильный спрос и отсутствие предложения резко ужесточили рынок. Любой неожиданный всплеск спроса или перебои в поставках могут привести к дальнейшему росту цен". - говорят аналитики.

По словам Citigroup , влияние скачка цен на газ на другие виды топлива окажется серьезнее, чем предполагалось изначально. Переход на сжиженный нефтяной газ для отопления повлияет на стоимость нефти и бензина, более широкое использование керосина - на цену авиакеросина и дизельного топлива, а мазут станет играть большую роль в производстве электроэнергии. Однако рост цен на СПГ со временем прекратится: к третьему кварталу следующего года цены могут упасть на 70% по сравнению с зимними уровнями.

Между тем на Украинской энергетической бирже к вечеру 23 сентября цена октябрьского фьючерса на природный газ составила 28 506,30 гривен за тысячу кубов с НДС.

Как писала "Страна", в ФРГ опровергли обвинения западных СМИ в адрес России в рекордном росте цен на газ.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" пообещал не повышать цен на газ для населения до конца отопительного сезона.