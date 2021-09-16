В четверг, 16 сентября, цены на газ в Европе, которые накануне подскочили до рекордных 970 долларов за тысячу кубометров, закрепились на отметке в около 800 долларов.

Об этом свидетельствуют данные финансовой биржи ICE Futures.

По данным на текущий момент, цены на газ в Европе со вчерашних показателей продолжают снижаться и торгуются примерно до 800 долларов за тысячу кубов.

Напомним, цены на газ начали свой рост несколько дней назад. На биржевых торгах 13 сентября котировки поднимались до 755 долларов за тысячу кубов. А на следующий день цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку в $800 за тысячу кубических метров.

Как рассказывала "Страна", большинство европейских потребителей рост цен не почувствуют, так как они покупают газ по долгосрочным контрактам. А что касается Украины, то у нас относительно защищены только физлица-потребители газа по годовым контрактам. А также предприятия теплокоммунэнерго, которым также газ обещают поставлять по годовым контрактам. Таким образом, на украинской бирже ожидают цены на газ больше $1000.

В то же время, днем ранее на "Украинской энергетической бирже" цена на газ с поставкой в октябре превысила 31 тысячу гривень, то есть перевалила за тысячу долларов.