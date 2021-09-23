В сертификации "Северного потока-2", заявку на которую оператор газопровода Nord Stream 2 AG подал около двух недель назад, примет участие польская нефтегазовая компания PGNiG.

Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

Немецкий регулятор допустил к процедуре компанию PGNiG и ее филиал в Германии PGNiG Supply & Trading GmbH. При этом как сама компания, так и ее немецкий филиал не считают, что запрос Nord Stream 2 AG на определение "Северного потока-2" как независимого газотранспортного оператора не может быть удовлетворен. В PGNiG заявляют, что причиной является несоответствие формальным и существенным требованиям для этого, а в случае, если газопровод будет сертифицирован, то под угрозу попадет безопасность поставок газа в Евросоюз.

В польской компании надеются эффективно отстаивать свою позицию по этому вопросу.

Напомним, в Германии ранее анонсировали, что рассмотрение заявки на сертификацию "Северного потока-2" может занять до четырех месяцев.

Также мы писали о том, что недавно президент Польши Дуда раскритиковал Европу за "Северный поток-2" и заявил о равнодушии ЕС в отношении Украины.