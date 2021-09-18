Немецкий депутат Европейского парламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер считает, что российский газопровод "Северный поток-2" может превратится в инвестиционную руину, если будут найдены аргументы на счет того, что позитивное решение ФРГ относительно газопровода нарушает энергетическое законодательство ЕС.

Об этом парламентарий сказал в интервью для Dpa.



"Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину", - сказал Бютикофер.

Помимо этого он сказал, что РФ на данный момент не обеспечила условия для анбалдинга (добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, мобильных и самостоятельных структур - Ред.).

При этом, согласно третьему энергопакету ЕС, владелец трубопровода должен дать доступ продавцам со стороны.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" объявила об окончании строительства газопровода "Северный поток-2". Однако перед запуском газопровод должен пройти сертификацию в ФРГ.

Также сообщалось, что немецкий регулятор получил документы на сертификацию газопровода, рассмотрение может занять до четырех месяцев. Если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию без сертификации, газопровод может быть оштрафован.