После заявлений президента России Владимира Путина на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя-2021" цена на газ снова пошла в рост, достигнув утром 14 октября отметки в 1 225 долларов за тысячу кубометров.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 13 октября Путин выступил на международном форуме "Российская энергетическая неделя". В ходе выступления Путин заявил о сильном износе украинской газотранспортной системы (ГТС) и невозможности увеличивать транзит через украинскую трубу.

В частности, Путин сказал, что транзит газа в Евросоюз под угрозой из-за состояния украинского газопровода, который может "лопнуть в любой момент".

Также "Страна" сообщала, что по словам Путина украинские политики призывают национализировать газ и в Украине уже началась откачка из систем подземного хранения газа.

Ранее мы писали, что по словам Путина рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не ограничений на поставки газа со стороны России. При этом, по его словам, Россия готовится выйти на рекордные поставки газа на мировой рынок уже в этом году.