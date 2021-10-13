Российский президент Владимир Путин, который пообещал удивить мир поставками газа, заявил, что украинские политики призывают национализировать газ и в Украине уже началась откачка из систем подземного хранения газа.

Об этом президент РФ сказал во время форума "российская энергетическая неделя", пишет "РИА Новости".

По словам Путина, 18 миллиардов кубических метров газа хранится в ПХГ Украины, при этом часть из них принадлежит европейским и частным операторам.

"Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами", - заявил Путин.

Напомним, Путин заявил об опасности наращивания транзита газа через Украину. Опасность, по словам российского президента состоит в том, что в Украине износилась газотранспортная система.

Также сообщалось, что закачка газа в хранилища Европы упала до минимума и сравнялась с майскими показателями.