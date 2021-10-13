Россия готовится выйти на рекордные показатели поставок газа на мировой рынок до конца 2021 года. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. При этом он добавил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не ограничений на поставки газа со стороны России, передает РИА Новости.

"Понадеялись на спотовые поставки газа, на невидимую руку рынка и тем самым в условиях ажиотажного спроса еще сильнее подстегнули цены наверх. Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, как пытаются делать наши партнеры", - отмел все обвинения Европы Владимир Путин.

Напомним, что 6 октября цена на газ в Европе уже приближалась к 2 000 долларов за тысячу кубов. Тогда его стоимость обновила рекорд и составила 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Однако уже 7 октября после рекордных показателей цена газа в Европе рухнула ниже 1 000 долларов.

Также мы писали о том, что причиной падения цен на газ в Европе стало обещание Путина удовлетворить спрос. Так, российский президент на совещании по энергетическим вопросам поддержал идею вице-премьера РФ Александра Новака об увеличении объемов торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке.

Также мы сообщали, что в Кремле назвали условия для увеличения транзита газа через Украину.