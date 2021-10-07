Утром в четверг, 7 октября, цена за газ в Европе впервые за несколько дней не обновила рекорд, а наоборот начала снижаться. Сейчас она достигает отметки ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте крупнейшего в мире оператора газового рынка ICE Futures.

Телеграмм-канал "Политика страны" прокомментировал снижение цен на газ в Европе.

"Судя по всему, на рынок подействовали вчерашние заверения Путина о готовности удовлетворить растущий спрос на газ в ЕС. А также слухи о скором запуске "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее газ в Европе подорожал до 1 650 долларов за тысячу кубов, затем цена выросла до 1 700 долларов и последнее число было 1 900.

Мы рассказывали, что 4 октября цена на нефть эталонной марки Brent выросла почти до 82 долларов за баррель, таким образом, достигнув максимальной отметки за последние три года. Накануне после резкого скачка мировые цены на нефть усилили падение почти до $81 за баррель.

Также "Страна" разбиралась, что значит для Украины рост цен на газ в Европе.