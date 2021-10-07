Цены на газ, которые уже, казалось бы, и так побили все рекорды, окончательно слетели с тормозов. Если раньше газ прибавлял за биржевую сессию, максимум, несколько десятков долларов, то сейчас счет пошел уже на сотни.

Позавчера с утра газ торговался по 1200 долларов, затем, буквально за несколько часов цена перевалила за 1400 долларов.

Вчера ценовые качели набрали еще больший разгон - сначала 1600, а затем порядка 1980 долларов за тысячу кубов (хотя потом откатились). И это при том, что еще в конце сентября газ стоил тысячу долларов, и тогда цена уже казалась заоблачной.

То есть, психологическая планка в 2 тысячи долларов, которую эксперты уже спрогнозировали, но особо серьезно не воспринимали, фактически преодолена. На очереди - планка в 3 тысячи долларов, которую аналитики также предсказали.

Для Европы такой дорогой газ - это шок. Ряд стран уже потребовали разбирательств - почему так взлетели цены. Также европейские государства ищут способ как поддержать население и промышленность.

Но для Украины все может оказаться еще хуже. Ведь если в Европе по биржевым ценам продается не больше 15% газа, а все остальное - по долгосрочным контрактам с ем же "Газпромом", где цены гораздо ниже, то у нас официально узаконена формула импортного паритета — котировки на голландской бирже TTF плюс доставка в Украину, налоги и маржа "Нафтогаза". Еще 1 октября на Украинской энергетической бирже была зафиксирована цена на газ 38,5 тысяч гривен или почти 1450 долларов за тысячу кубов. Хотя на тот момент газ в Европе еще стоил намного дешевле. А сегодня цены взлетели до уровня выше 50 гривен (хотя по ним сделок не было).

Поэтому тот газ, что в Европе торгуется по 2 тысячи долларов, к нам придет по просто невообразимой цене - будет больше 60 гривен за куб, - прогнозирует аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Страна" уже неоднократно писала про последствия повышения цен в ЕС, но сегодня мы подытожим и обобщим всю имеющуюся информацию.

1. Почему дорожает газ в Европе

Мы уже подробно писали, с чем связано повышение цен на европейских хабах.

"Это низкие запасы в европейских ПГХ - менее 80% от прошлогоднего уровня, общие тенденции на мировых рынках газа, в частности, сильно дорожает газ в Азии, активизация биржевых спекуляций", - перечисляет эксперт энергорынка Олег Попенко.

Впрочем, главная причина - рост потребления газа в Европе. С одной стороны европейская промышленность выходит из кризиса и ей нужно больше газа и элетроэнергии. С другой стороны - европейцы осуществляют "зеленый разворот" своей экономики, в рамках которого идет отказ от "грязного" угля и замена его "чистым" газом.

В свете этой тенденции дорожает как сам газ, так и произведенные из него энергоресурсы, в частности, в ряде европейских стран резко взлетели цены на электроэнергию. А с учетом сокращения угольной генерации, компенсировать за ее счет дефицит газа уже не получается.

О "зеленом курсе" объявила не только Европа. Срочно решил "очистить воздух" также Китай. Там уже тормозят сталелитейное производство (из-за чего падают цены на железную руду). Но все самое интересное еще впереди. Китай собирается достичь "углеродной нейтральности" к 2060 году, поэтому будет планомерно "прикручивать" грязное производство, в том числе, угольные ТЭС, и делать ставку на газ. По этой причине сильно растут цены на газ на азиатских биржах. Что делает их очень интересными для поставщиков сжиженного газа. Часть СПГ уже "ушла" из Европы в Азию.

Все эти факторы появились не вчера - они актуальны в течение последних месяцев. Причем, постоянно добавляются новые аргументы, накручивающие газовые ценники. К примеру, Bloomberg спрогнозировал суровую зиму для всего Северного полушария.

Но почему тогда цена так рванула именно сейчас?

В конце сентября СПГ в Азии взял новую ценовую планку - 1200 долларов, что на тот момент было дороже, чем в Европе.

В итоге поставщики переметнулись в Азию. На европейском рынке образовалась дыра в 14 миллиардов кубов.

Чем воспользовались спекулянты. Юрий Корольчук говорит, что нынешний скачек цены связан с увеличением числа заявок на европейских биржах от потенциальных покупателей.

"Это такая система, как в службах такси. Не обязательно заказывать и платить, достаточно просто поинтересоваться. Система уже посчитает вас как участника, а чем больше участников, тем выше цена. Такая схема может использоваться биржевыми спекулянтами намеренно, чтобы еще больше взвинтить ценники. Подобная модель работает на нефтяных биржах. Участники схемы, чтобы создать видимость торгов, могут даже покупать дорогой газ друг у друга", - поясняет Корольчук.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, спекуляции активизировались в свете готовящихся разборок по газу. "Еврокомиссия будет анализировать ситуацию на биржах до декабря. За это время еще можно срубить 2-3 млрд долларов, пока газовый пузырь не лопнет", - говорит Рябцев.

На ситуацию уже отреагировали в России. Напомним: "Газпром" обвиняют в искусственном нагнетании ситуации - якобы, сдерживает поставки, чтобы подвигнуть европейцев ускорить запуск Северного потока-2.

Однако это вчера опроверг Владимир Путин. Он сказал, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства, а проблемы с газом объяснятся непродуманными резкими шагами по отказу от угольной генерации и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.

При этом в правительстве сказали, что Россия готова предоставить и дополнительные объемы газа, если на это будут поданы заявки европейцами и заключены контракты.

Вчера же о том, что Россия полностью выполняет все свои контрактные обязательства заявила и Ангела Меркель.

2. Насколько еще могут взлететь цены

По мнению Корольчука, нынешняя цена на газ спекулятивная и завышена в разы от реальной. Вопрос только в том, сколько продлится этот ажиотаж.

"За последние 2 дня стоимость газа на мировых биржах выросла на 40% из-за паники по поводу дефицита предложения, а также на фоне прогноза похолодания. Совокупностей новостей поддержала спекулятивные настроения на рынке, и цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures уже в среду достигла 162,125 евро за МВт/ч, или $1950 за тысячу кубометров. По цене близкой к $2000 за тысячу кубометров состоялась фиксация прибыли и цена снизилась до 140 евро за МВт/ч, или $1700 за тысячу кубометров. Получается, что новости провоцируют особый интерес спекулянтов понимая, что быстро политическая ситуация с пополнением резервов не разрешится. Потенциал роста ничем не ограничен на текущий момент. На рынке господствуют спекулянты", - говорит Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).

Рябцев отмечает, что на спекуляциях ценник вполне может взлететь до 3 тысяч долларов и даже выше.

"Цена на хабах вполне может взлететь до 3 тысяч долларов, по крайней мере, до окончания закачки в европейские ПГХ", - говорит Попенко.

Напомним, инвестбанк Citigroup спрогнозировал цену газа этой зимой - до 3,5 тысяч долларов за тысячу кубов. Такой ценник может быть в случае морозов.

В 20-х числах сентября Citigroup прогнозировал двухкратный рост цен на газ в Европе и Азии в следующем квартале. Среди причин – низкие запасы газа в европейских хранилищах, высокий спрос на СПГ в Азии. И, как видим, эти прогнозы пока сбываются.

"Газ уже вдвое дороже нефти и раза в четыре дороже угля, который тоже побил исторический максимум. И, видимо, это не предел, так как в сезон оперативно и эффективно заместить газ довольно сложно, а по идеологическим причинам и вовсе невозможно (имеется в виду нежелание европейцев возвращаться к угольной генерации - Ред.). Нарастить предложение газа тоже нелегко. Это говорит, что худшее (для потребителей в первую очередь), вероятно, еще впереди",- цитируют "РИА Новости заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

К слову, нефть также дорожает и уже превышает 80 долларов за баррель - так дорого она не стоила начиная с 2018 года.

То есть в целом идет мировой тренд на подорожание энергоносителей.

И цены на газ если и откатятся от нынешних спекулятивных уровней, то отнюдь не до 200 долларов за тысячу кубометров, как они стояли еще в начале года.

3. Как рост цен в Европе влияет на цены на газ в Украине - для населения, коммунальщиков и бизнеса

В Украине официально действует импортный паритет цены на газ. Цены внутри страны формируются по формуле - котировки на голландской бирже TTF за прошлый месяц плюс доставка, налоги и прибыль НАКа. Биржа - это как раз то место, где сейчас идут спекуляции и стоимость газа взлетает до 1900 долларов.

На такую крайне сомнительную формулу власти подписались перед МВФ и Европой, пообещав строить «рынок газа».

Но уже вскоре стало понятно, что формула нерабочая. Еще весной этого года, когда газ на европейских биржах пошел в рост, в Украине внедрили годовые контракты для населения, зафиксировав для большинства потребителей цену до 8 гривен за куб. Она не будет меняться до весны 2022 года.

Но для должников, которых обслуживает Поставщик последней надежды (в его роди выступает НАК "Нафтогаз"), а таких уже больше 500 тысяч, ценник пересматривают каждый месяц. В сентябре было 12 гривен за куб, с октября - 16,56 гривен. Для этой категории цены и дальше будет меняться.

Для коммунальщиков на производство тепла для населения газ будет поступать по 7,42 гривны за куб. но по квоте - на уровне среднего потребления за последние три года. То есть если это потребление будет превышено из-за холодов, то газ придется покупать уже по очень высоким ценам.

Для производства тепла для бюджетных организаций в недавнем меморандуме зафиксировали ценник 13,6 тысяч гривен за тысячу кубов. Но с НДС это уже более 16 гривен, а с доставкой будет под 19 тысяч гривен.

Хотя непонятно, как этот уровень будет выдерживаться - сейчас бюджетные организации покупают газ по рыночным ценам, которые формируются на бирже. А там уровень уже намного выше.

Таким же образом покупает газ и промышленность (та ее часть, которая не имеет долгосрочных контрактов).

То есть, именно по этим категориям потребителей бьет газовая лихорадка в Европе.

На Украинской энергобирже на октябрь средняя цена 28,65 тысяч, но 1 октября был зафиксирован рекорд - 38,5 тысяч за куб.

Данных по торгам 4, 5 и 6 октября нет, хотя в календаре сессии указаны. Как говорят наши источники на рынке газа - фактически ничего не продается.

"На бирже штиль. Лоты стоят на продажу по 57 гривен за куб, но никто не берет", - говорят нам в Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

4. Хватит ли Украине газа на отопительный сезон

В украинских ПГХ сейчас 18,8 млрд. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Кабмине 6 октября, в отопительный сезон страна войдет с 19,2 млрд кубов и этого хватит на отопительный сезон.

Но, по словам Юрия Корльчука, нынешних объемов, закачанных в ПГХ (порядка 19 млрд кубов) может не хватить.

"При транзите в 40 млрд могут быть проблемы с поддержания давления в трубе. Даже на февраль у нас останется 12 млрд кубов, не факт, что этого будет достаточно для обеспечения поставок в Европу. То есть, нам грозят большие репутационные риски. Это может привести к тому, что Нафтогаз станет просто "прикручивать" потребление газа - и для теплокоммунэнерго, и для предприятий, скажем, вводить квоты. Для людей последствия очевидны - холодные батареи в квартирах", - говорит Корольчук.

Газовый баланс на сегодня выглядит так: из 18,8 млрд кубов в хранилищах 4,7 млрд кубов - буферный газ (то есть, его трогать нельзя), 3,3 млрд - газ нерезидентов, 0,9 - газ резидентов- трейдеров, 3,5 млрд неснижаемый запас НАКа.

То, что точно можно брать - 6,6 млрд кубов. Газа для потребления нужно 6,4 млрд. То есть, как видно, хватает впритык. И, если будет холодная зима и рост потребления - возникнут проблемы, - говорит Корольчук. Но НАК собирается выкупать 2 млрд кубов у нерезидентов, для чего Оператор ГТС перечислит ему порядка 50 млрд гривен. Правда, половину суммы придется брать в кредит.

Потребности бизнеса в этих объемах не учтены. А это еще 10 млрд кубов. "4 млрд идут по долгосрочным контрактам с трейдерами, там ценник ниже, а 3 млрд попадают в дефицит", - говорит Корольчук. Как этот дефицит промышленность будет покрывать пока непонятно.

И это грозит очень большими проблемами и для химпрома, и для металлургов, и для сахарных заводов и для хлебопекарен, и для теплиц. Словом, для всех, кто использует газ в производстве (но о промышленности подробнее ниже).

5. Могут ли вырасти тарифы на отопление и горячую воду, несмотря на обещания властей

Ключевой вопрос для украинцев на фоне газовой истерии - что будет с тарифами на отопление и горячую воду. Ведь даже прошлогодние тарифы по карману не всем, а по новым ценам на газ им прочили рост до 70% (и это еще когда ценники в Европе только приближались к тысяче долларов).

Власти уверяют - роста тарифов не будет. На этом еще раз акцентировал внимание премьер-министр Денис Шмыгаль на Кабмине 6 октября. Он заявил, что меморандум с местными органами власти, который уже подписан, позволит сохранить стабильные тарифы на весь сезон.

Напомним: в меморандуме местным властям в обмен за неизменные тарифы пообещали дополнительно 4% от НДФЛ и, главное, компенсации - специальные субвенции из госбюджета.

Но пока ситуация все же необднозначна. Глава КП "Тепловик" Александр Душенко говорит, что газа по льготной цене для населения может не хватить.

"В холодные периоды в прошлом году потребление вырастало на 15%. И, если будут морозы, и дешевого газа для нужд населения не хватит, его придется докупать по рыночной цене", - говорит он.

Поэтому ключевой вопрос - компенсации разницы в тарифах из местных бюджетов, которые затем должны возместить субвенциями из госбюджета.

Но непонятно будут ли они и как их станут распределять. "Это нерыночный механизм. Местные власти посадят на крючок, заставят ходить ездить на поклон в Киев, просить денег. Нелояльным могут и не дать", - говорит Корольчук.

Поэтому на местах сейчас просчитывают рост тарифов - несмотря на обещания их не повышать. Скажем, для "Киевтеплоэнерго" их увеличили на 50%, пока только на бумаге. В пресс-службе компании нам пояснили, что это нужно, чтобы оценить размер компенсаций для предприятия. То есть, действовать они не будут. Но все может поменяться, если пойдут проблемы с компенсациями.

"Если местные власти не дождутся реальных денег от государства, тарифы будут повышать", - уверен Попенко.

В этом случае платежки за отопление и горячую воду резко вырастут - минимум, плюс 1-1,5 тысячи на квартире в 50 квадратов.

Кроме того, как писалось выше, теплокоммунэнерго будут получать дешевый газ только на уровне потребления прошлого года. В случае морозов им придется закупать дорогой газ.

6. Как дорогой газ бьет по промышленности

Мы уже писали, какие настроения сейчас царят в бизнес-среде. Предприниматели, особенно те, у кого нет долгосрочных контрактов с трейдерами, просто в ужасе. Тепличники жадуются, что уже могут купить газ только в районе 40 гривен ха куб с доставкой - для их бизнеса, где 60% себестоимости - это газ, така цена убийственная.

"Укрсахар" уже направил письмо в Кабмин - ассоциация заявила, что на сезон нужно 300 млн кубов газа, а покупать их по таким ценам - сплошное разорение. Просят дотацию - 150 гривен на тонну сахара.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что у них газ используется на обработке шерсти. И при нынешних ценах стоимость мойки и карбонизации шерсти вырастает втрое. "Это совсем выбивает нас с рынка. Дней через 10 планируем остановить производство, возможно, до весны. По ткани (газ используется при покраске и сушке) будем работать в убыток, но втрое снизим объемы производства. Весь текстильный бизнес может замереть до весны. Уже сегодняшняя цена на газ - смертельная", - говорит Барсук.

Впрочем, самый большой удар будет по химпрому, для которого газ - это сырье. В DF Group нам рассказывали, что критические отметки для отрасли - это газ по 25 гривен, а он уже дороже. ОПЗ остановил работу при гораздо более низкой ценнике, чем сейчас.

"Вся химия остановится при газе по 2 тысячи долларов и весной мы будет покупать импортные удобрения". - говорит Рябцев.

"Часть предприятий, вероятно, будет вынуждена приостанавливать деятельность, что негативно скажется на темпах роста ВВП Украины. Цена на газ — это проблемный вопрос для крупных промышленных предприятий и среднего бизнеса. Оплата за услуги распределения (доставки) и пользования природным газом являются одними из самых дорогостоящих. Решить проблему можно только лишь по политическим договоренностям между поставщиками газа и получателями", - говорит Орыщак.

"Если цена $1000+ сохранится еще хотя бы 3-4 месяца — это будет шоковый удар… нет, не для украинской промышленности, для европейской!

Химическая промышленность Украины умрет при цене уже в 350 долларов.

Металлурги — нужно считать. Однако они рассчитывали на 200-300 а не на 1000-1500…

Если "абсурдный пик" цены спадет до Нового Года, "шок" для промышленности ни для нашей, ни для европейской не успеет наступить", - написал в своем Telegram экономист Михаил Кухар. Впрочем, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 6 октября заявила, что цены на газ на европейском рынке будут высокими всю зиму, а снижение ожидается только с весны.

7. Как нынешняя ситуация с газом может изменить энергорынок Украины

Очевидно, что Украина попала в газовую ловушку, из которой непонятно как будет выпутываться.

"По хорошему, нужно срочно отвязывать цену на газ от импортного паритета и формировать другие биржевые индикаторы, отталкиваясь от цены газа внутренней добычи", - говорит Рябцев.

Впрочем, пока нет никаких доказательств, что власти собираются что-то менять.

Еще один вариант, который мог бы разрешить ситуацию - перейти к долгосрочным контрактам на импорт газа. Но для Украины это возможно только через заключение контракта с "Газпромом". А на это власти не идут по политическим соображениям.

Вчера на Кабмине, пожалуй, впервые, премьер упомянул о энергокризисе и резком подорожании газа в Европе. И заявил, что в связи с этим правительство будет ставить перед "Нафтогазом" планы по наращиванию внутренней добычи.

Напомним: планы по росту добычи, которые ставились ранее, провалены.

Как говорит Рябцев, чтобы наращивать добычу, сперва нужны миллиардные инвестиции, а а НАКа нет денег даже на закупку газа. Поэтому он не верит, что в этом плане что-то поменяется.

Не верит в реформу энергорынка и Юрий Корольчук. "Будет все, как есть, до очередных потрясений", — уверен он.

Впрочем, нынешнюю ситуацию могут использовать для передела энергорынка. Скажем, ввести временные администрации в облгазы и облэнерго под предлогом, что собственники "саботируют" и "наживаются". И, таким образом, поставить под контроль окружения Зеленского финансовые потоки на энергорынке.