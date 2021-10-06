Цена за газ в Европе обновила рекорд и составляет уже 1 900 долларов за тысячу кубометров. Отметим, что с утра в среду, 6 октября, стоимость голубого топлива резко пошла в рост. В частности, сначала появилось сообщение о подорожании газа до 1 650 долларов за тысячу кубов, затем цена выросла до 1 700 долларов и последнее число - 1 900.

Напомним, во вторник, 5 октября, утром цена на газ в Европе составляла 1 250 долларов, а днем выросла до 1 427 "зеленых".

Напомним, двумя днями ранее и мировые цены на нефть достигли трехлетнего максимума. Стоимость нефти Brent выросла почти до 82 долларов за баррель, достигнув максимальной отметки за последние три года.

Вместе с тем, цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI поднялась выше 77 за баррель, достигнув максимального значения почти за семь лет.

Также мы рассказывали, что в конце сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины. В ответ на это в МИД Украины заявили, что наша страна удивлена и разочарована этим решением Венгрии

После этого, 2 октября цена газа на энергетической бирже Украины достигла почти $1 500 за тысячу кубов.

Кроме того, сообщалось, что Украина остановила закачку природного газа в подземные хранилища.