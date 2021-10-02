Цены на природный газ на Украинской энергетической бирже приблизились к $1500 за тысячу кубов. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Цены на природный газ на Украинской энергетической бирже приблизились к планке в 1500 долларов за тысячу кубов. Объемы по такой цене пока продаются небольшие", - говорится в сообщении.

Но поскольку цены на газ растут каждый день, то и сегодня, вероятнее всего, газ будут покупать.

А это как раз цены для промышленности и бюджетных организаций.

Напомним, в конце сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины.

В ответ на это в МИД Украины заявили, что наша страна удивлена и разочарована этим решением Венгрии по поводу подписания в Будапеште нового долгосрочного контракта с "Газпромом". В ведомстве заявили, что "это является исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".

Также "Страна" писала, что российский "Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию по новому маршруту - через "Турецкий поток".