После долгого и стабильного периода небывалого роста цен в Европе на газ и уголь, начали раздаваться обвинения в сторону российского концерна "Газпром", что к небывалой ситуации привела его политика. Однако, в среде немецких парламентариев бытует иная точка зрения на проблему.

Об этом передает Телеграм-канал агентства ТАСС.

В Бундестаге считают, что Россия не связана с высокими ценами на газ в Европе. Они связаны с теми, кто формирует газовую политику в Германии, полагает глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что газопровод "Северный поток-2" уже начали заполнять газом.

Правда вчера, 4 октября, Федеральное агентство по сетям Германии, которое является регулирующим органом в сфере энергетике, обратилось к швейцарской компании Nord Stream 2 AG с просьбой предоставить доказательств соответствия трубопровода "Северный поток-2" нормативным требованиям ЕС.

Также мы рассказывали, что Украина остановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, а "Газпром" так и не возобновил поставки топлива в Венгрию через территорию страны..