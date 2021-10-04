В Кремле отреагировали на предложение сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтобы снизить тарифы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это вопрос переговоров и экономической целесообразности для "Газпрома".

Об этом Песков заявил журналистам в понедельник, 4 октября.

"Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" - надёжный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Это всё вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании", - сказал спикер российского президента.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, что в Киеве стали звучать предложения вернуться к переговорам с "Газпромом", чтобы получать газ напрямую из России, и готова ли Россия рассмотреть такую возможность.

Предложение вернуться к прямым поставкам газа из РФ озвучил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко на заседании согласительного совета депутатских фракций в Верховной Раде, которое началось в 11:00 4 октября.

Ранее Юрий Бойко напомнил о критической ситуации на рынке газа. Так, в Европе ежедневно бьются рекорды по ценам. Стоимость тысячи кубометров уже превысила отметку в $1200. И чем ближе к зиме, по словам сопредседателя ОПЗЖ, тем выше будут цены.

Напомним также, что Юрий Бойко призвал к продаже украинского газа для бюджетных предприятий по себестоимости.