В понедельник, 4 октября, цена на газ в Европе, которая недавно побила исторический рекорд, продолжила расти и достигла отметки в 1 200 долларов за тысячу кубометров. Об свидетельствуют данные биржи ICE, пишет ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла в ходе торгов $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт/ч. Как отметил председатель правления "Газпром" Алексей Миллер, сильное отставание в закачке газа в хранилища Европы и растущий спрос на этот вид топлива привели к тому, что цены на него в Европе побили рекорды и в ближайшее время продолжат рост.

Ранее, 20 сентября газ в Европе подорожал до $900/за одну тысячу кубов. Причиной этому стал отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также то, что Россия выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.

Также сообщалось, что дефицит газа в Европе поднял цены на уголь до максимумов с 2008 года.