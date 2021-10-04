Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища. Это связано с тем, что Украина лишилась виртуального реверса российского газа из Венгрии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По данным на 1 октября, закачка газа в ПХГ составила 13,94 млн куб. м. При этом уже на следующий день закачка снизилась до уровня 0,61 млн куб. м., а 3 октября она и вовсе упала до нуля.

На приостановку оказало влияние то, что российский "Газпром" прекратил транзит природного газа в Венгрию через территорию Украины, импорт из Венгрии в Украину происходил с помощью виртуального реверса.

Напомним, в конце сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины. "Страна" подробно разбиралась, как Венгрия устроила Украине газовую "зраду".

Также сообщалось, что "Оператор ГТСУ" опровергает возобновление транзита газа в Венгрию через Украину, информация о котором ранее появилась в СМИ. При этом есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами.