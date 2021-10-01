В энергетической компании Uniper, которая расположена в Германии, не рассчитывают на скорую сертификацию газопровода "Северный поток-2" и считают, что трубопровод не сможет помочь стране в наступающую зиму.

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на слова председателя Uniper Клаус-Дитера Маубаха.

"Сертификация трубопровода, насколько я знаю, определенно произойдет настолько поздно, что этот трубопровод не сможет помочь нам этой зимой", - сказал председатель компании.

Кроме того, Маубах заявил, что Россия является надежным партнером на протяжении десятилетий и все контракты, заключенные с "Газпромом" будут выполнены. От оценки ситуации с поставками газа он воздержался.

Между тем цены на газ в Европе продолжают бить исторические рекорды и 1 октября достигли уровня в $1197 за тысячу кубометров.

Напомним, 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потка-2". Однако перед запуском газопровод должен пройти сертификацию, которая может занять около четырех месяцев.

Также сообщалось, что в Кремле допускают, что смена власти в Германии может повлиять на сроки сертификации.