В ФРГ не верят в скорую сертификацию "Северного потока-2". Газопровод не поможет Европе в ближайшую зиму
В энергетической компании Uniper, которая расположена в Германии, не рассчитывают на скорую сертификацию газопровода "Северный поток-2" и считают, что трубопровод не сможет помочь стране в наступающую зиму.
Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на слова председателя Uniper Клаус-Дитера Маубаха.
"Сертификация трубопровода, насколько я знаю, определенно произойдет настолько поздно, что этот трубопровод не сможет помочь нам этой зимой", - сказал председатель компании.
Кроме того, Маубах заявил, что Россия является надежным партнером на протяжении десятилетий и все контракты, заключенные с "Газпромом" будут выполнены. От оценки ситуации с поставками газа он воздержался.
Между тем цены на газ в Европе продолжают бить исторические рекорды и 1 октября достигли уровня в $1197 за тысячу кубометров.
Напомним, 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потка-2". Однако перед запуском газопровод должен пройти сертификацию, которая может занять около четырех месяцев.
Также сообщалось, что в Кремле допускают, что смена власти в Германии может повлиять на сроки сертификации.