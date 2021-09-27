Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко продолжает предлагать Европе варианты, как спасти Украину от действия запускающегося всккоре"Северного потока-2". Его идея состоит в том, чтобы европейцы отказались сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон, сообщается на сайте компании.

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2". Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу - например, через Украину. Немецкий регулятор не должен сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину", - цитирует Витренко пресс-служба "Нафтогаза".

Теперь дело за малым - чтоб европейцы решились надавить на "Газпром" по схеме Витренко. Но в условиях нарастающего дефицита газа в Европе и роста цен на него это очень сомнительно.

Ранее Витренко пожаловался, что "Нафтогаз" тратит на добычу газа больше, чем получает от его продажи.

Напомним, "Страна" также писала о том, что по мнению аналитиков, холодная зима может привести к подорожанию газа до 3000 долларов за тыс. куб.