В Кремле допускают, что смена власти в Германии может повлиять на срок запуска газопровода "Северный поток-2", но не поставит процесс на паузу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект ("Северный поток-2" - Ред.). Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - заявил Песков.

Напомним, 10 сентября российская компания "Газпром" заявила об окончании строительства газопровода "Северный поток-2". Перед началом работы газопровод должен пройти сертификацию.

Германия уже получила заявку на сертификацию газопровода, рассмотрение может занять до четырех месяцев.

Между тем 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Меркель после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

Также "Страна" подробно разбиралась, что означают итоги выборов в Германии.