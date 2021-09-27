В правящем блоке Германии ХДС/ХСС отреагировали на первые результаты экзитполов на выборах в Бундестаг, которые прошли 26 сентября. Во фракции такой результат называют "катастрофой".

Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам опубликованных экзитполов почти поровну голосов у партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и у СДПГ. По одному экзитполу у обоих политсил по 25%. По второму экзитполу у СДПГ чуть больше - 26% на 24%.

"Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Партии нужно обновление. Перепроверить надо все, к этому относятся и кадровые последствия", - заявила замглавы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гитта Коннеман.

Ее мнение поддерживают и рядовые члены блока ХДС/ХСС.

"Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ", - сказала депутат Яна Шимке.

Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель партии Христианско-демократический союз Армин Лашет вышли к публике после данных о результате на выборах. Лашет призывает не спешить и говорит, что результат выборов еще не полностью ясен.

Более того, Лашет уходит от ответа на вопрос о том, не стоит ли ему вместо борьбы за канцлерское кресло уйти в отставку после провала на выборах.

В свою очередь Меркель решила уйти с трибуны, не сказав ни слова.

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Меркель после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

"Страна" подробно разбиралась, что означают итоги выборов в Германии.