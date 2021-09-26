Сегодня, 26 сентября, появились первые экзитполы на выборах в Бундестаг Германии, которые прошли в это воскресенье.

Так, почти поровну голосов у партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и у СДПГ. По одному экзитполу у обоих политсил по 25%. По второму экзитполу у СДПГ чуть больше - 26% на 24%.

При этом "Зелёная партия" находится на третьем месте с 15%.

Первые экзитполы прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны"

"В общем-то примерно такие расклады и прогнозировались накануне выборов.

Интрига вокруг формирования будущей коалиции и правительства будет ещё более сложной", - говорится в посте.

Напомним, сегодня в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых "вечную Меркель" после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

Впрочем, по данным опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для газеты Augsburger Allgemeine более половины жителей ФРГ не будут скучать по действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее ухода с должности.

Также "Страна" писала о том, что кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет во время голосования на выборах в Бундестаг неверно сложил бюллетень. В связи с этим стало понятно, кого он выбрал.