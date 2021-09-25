Более половины жителей ФРГ не будут скучать по действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель после ее ухода с должности.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для газеты Augsburger Allgemeine.

Так, по результатам исследования, 52% респондентов ответили отрицательно на вопрос: "Будете ли вы скучать по Ангеле Меркель после окончания ее полномочий как федерального канцлера?".

Однако, 38% из них утверждают, что им будет не хватать Ангелы Меркель на посту главы правительства. В то же время 10% респондентов не определились с ответом.

Опрос проводился в период с 22 по 24 сентября, в нем участвовали 5 007 граждан Германии.

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся выборы в Бундестаг, после которых "вечную Меркель" после 15 лет правления сменит новый канцлер. Так, СДПГ Олаф Шольц остается фаворитом в опросах кого бы немцы хотели видеть канцлером.

Помимо этого, немецкий телеканал ARD в прямом эфире ошибочно обнародовал строку с "результатами экзитполов". Инцидент произошел за два дня до выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября.

Также Ангела Меркель посетила Марловский птичий парк и сфотографировалась с попугаями. Меркель сделала снимок с австралийскими попугаями. Птицы сидели у нее на руках и даже на голове.