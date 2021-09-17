Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за особые усилия в рамках поддержки суверенитета Украины, благодаря которым удалось остановить вторжение России на территорию нашей страны.

Об этом со ссылкой на копию наградного листа, полученную от Офиса президента сообщает портал "Украинские новости".

В документе говорится, что Ангела Меркель является федеральным канцлером Германии уже 16 лет - с 2005 года. Также там указано, что "благодаря ее личным усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве".

Также в документе указано, что посольство Украины в Германии рекомендовало наградить Ангелу Меркель "за особые усилия в рамках поддержки суверенитета и государственной целостности Украины, активное влияние в развитие демократии, проведение важных социально-экономических и политических реформ в нашей стране".

Ранее мы писали, что днем ранее в Париже прошла встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Стороны обсудили много вопросов, в том числе и Украину.

Кроме того, "Страна" сообщала, как прошел визит Ангелы Меркель в Украину и Россию.