Канцлер Германии Ангела Меркель, которая накануне впервые заявила, что является феминисткой, после ухода со своего поста будет получать пенсию в размере 15 000 евро в месяц.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В издании рассказали, что на своем посту канцлер Германии получает 25 000 евро зарплаты в месяц. При начислении 67-летней Ангеле Меркель пенсии будут учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата Бундестага.

Сумма пенсии Меркель будет не маленькой и благодаря тому, что она долгие годы находилась на государственной службе: канцлер имеет право на максимальную пенсию в размере 65% от зарплаты, так как ее стаж ее работы в парламенте - 31 год.

Кроме того, федеральные канцлеры имеют право на 27,74% от своей прежней зарплаты после минимум четырех лет пребывания в должности. С каждым последующим годом размер пенсионных выплат увеличивается на 2,4% процента до максимального значения 71,75%.

В результате Ангела Меркель может рассчитывать на пенсионные выплаты в размере около 15 000 евро в месяц. Кроме того, у нее остается пожизненное право на личную охрану и служебную машину с водителем.

Также за Меркель сохранится личный офис в здании Бундестага в Берлине и небольшой штат из офис-менеджера, двух ассистентов и секретаря.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в августе Меркель посетила Украину, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Во время переговоров политики обсудили "Северный поток-2", а также ситуацию на востоке Украины.

26 сентября в Германии пройдут выборы в новый парламент, который назначит преемника Меркель на посту канцлера Германии. Скорее всего изберут на этот пост кандидата от Христианско-демократического союза Армина Лашета, которого активно поддерживает действующая лидер Германии.