По мере того, как отряды радикального движения "Талибан" берут под контроль все большую часть Афганистана (в Кабул талибы вошли еще 15 августа - Ред.) риторика Запада становится все менее воинственной и более примирительной.

Явным подтверждением тому, что концепция стремительно меняется, стало заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ходе ее визита в Хаген (земля Северный Рейн - Вестфалия - Ред.) 5 сентября. Добавим, что в этой поездке Меркель сопровождал кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

Действующий же канцлер прямым тестом выступила за начало прямых переговоров с верхушкой "Талибана". Об этом передает служба DW news в своем Twitter.

"Что касается "Талибана", то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело", - пояснила Меркель.

Она добавила, что политический диалог с талибами необходим, хотя бы для помощи в эвакуации оставшихся афганцев, которые не видят будущего при исламистах.

Канцлер также заверила, что такой диалог позволит продолжить и поставки гуманитарных грузов в Афганистан - продовольствия, медикаментов, оборудования и пр.

При этом она назвала "добрым сигналом" тот факт, что Международный аэропорт Кабула недавно был вновь открыт для полетов.

Ранее "Страна" сообщала, что талибы в Кабуле жестко подавили акцию протеста афганских женщин, которые требовали соблюдения своих прав. Одну из протестующих убили.