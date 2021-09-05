Движение "Талибан", которое захватило власть и территории Афганистана, обязало женщин, которые проходят обучение в частных вузах и колледжах, во время занятий носить никаб - мусульманский головной убор, закрывающий лицо с прорезью для глаз.

Об этом сообщает The Straits Times.

Талибы озвучили это решение в преддверии учебного года, который в Афганистане начнется в ближайший понедельник.

Боевики заявили, что занятия должны проводить отдельно для мужчин и женщин. В крайнем случае, часть учебного помещения, где находятся студентки, должна быть ограждена занавесом.

Также "Талибан" приказал, чтобы занятия для женщин вели либо преподаватели женского пола, либо пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".

Кроме того, талибы хотят сделать отдельный вход для женщин в университеты. Боевики велели принять меры, чтобы учащиеся парни и девушки не пересекались в перерывах между обучением и при выходе из вузов.

В то время как женщины теперь должны заниматься отдельно, они также должны заканчивать урок на пять минут раньше, чем мужчины, чтобы они не общались на улице.

Утверждается, что в этот раз талибы сделали правила посещения вузов более жесткими для женщин. Так, например, в последние годы в Кабуле мало кто носил никабы: головные уборы такого типа были распространены, в основном, в отдаленных сельских районах Афганистана.

В то же время ранее, с пребыванием талибов у власти в 1990-х годах, женщинам зачастую приходилось носить даже не никабы, а бурки. Им разрешалось получать только самое базовое образование.

Напомним, 4 сентября в столице Афганистана бойцы движения "Талибан" решили при помощи слезоточивого газа разогнать акцию протеста женщин, требующих не ограничивать их права и свободы. Женщины требовали равноправия в вопросах получения образования и трудоустройства.

Как выяснилось, в ходе жесткого разгона протеста талибами пострадала одна из активисток.