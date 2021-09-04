В Афганистане в "Талибан" запретили вступать в движение бывшим военным, полицейским, членам ИГИЛ, а также лицам, которые не носят бороду.

Об этом говорится в заявлении дворца губернатора провинции Нангархар, передает РИА Новости.

В заявлении командующим предписывается исключить этих людей из сил талибов. Также членам "Талибана" запрещено носить черные очки и прикрывать свое лицо.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане.

Уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.

Как сообщала "Страна", в США заподозрили, что среди вывезенных из Афганистана могут быть террористы. В связях с Талибаном уже признался один из эвакуированных во Францию жителей Афганистана.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что в Украине согласились разместить беженцев из Афганистана. По оценкам МВД, скоро в Украину попадут более пяти тысяч афганцев.